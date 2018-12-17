Путин рассказал о перспективах взаимодействия с Украиной по судьбе Сенцова

Фото: ацкия под посольством РФ в поддержку Сенцова (РБК-Украина/Виталий Носач)

Путин заявил, что думает о вопросе Сенцова, однако "не видит перспектив в общении с Киевом"

Президент России Владимир Путин заявил, что пока "не видит перспектив" во взаимодействии с нынешней властью Украины относительно судьбы украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В частности, на вопрос члена Совета по развитию гражданского общества и права человека, режиссера Александра Сокурова о судьбе Сенцова, Путин сказал, что сомнительно относится к предложению "проработать этот вопрос, не дожидаясь реакции по этой теме от украинских властей".

"Прошло время. Может быть, надо опережать уже этих политиков украинских, от которых никакого толка уже нет? И нам сделать шаг..." - обратился Сокуров к Путину.

"Опережать украинских политиков не удастся, потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра... Но тем не менее думать о проблемах, которые вы подняли в самой заключительной фазе своего выступления, конечно, нужно. Мы думаем об этом", - отметил президент РФ.

Напомним, ранее президент Украины Петро Порошенко заявил, что после судебного процесса над Олегом Сенцовым и Романом Сущенко мог состояться обмен с Российской Федерацией. По его словвам, со стороны РФ "аже назывались фамилии тех, кого Российская Федерация готова обменять на Сенцова и Сущенко".

По последним данным, полученным 10 декабря 2018 года, украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, должны были перевести из медчасти колонии в отряд.