ЕС призывает Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

В ЕС заявили, что не признают незаконную аннексию Россией Крыма

Совет ассоциации призвал немедленно освободить Олега Сенцова и всех граждан Украины, которые были незаконно задержаны и заключены на Крымском полуострове и в России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на общее заявление по итогам пятой встречи Совета ассоциации Украина-ЕС.

В ЕС заявили, что не признают незаконную аннексию Россией Крыма.

"Построение Керченского моста является дальнейшим нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины. Совет ассоциации осудил продолжающуюся милитаризацию полуострова, которую осуществляет Россия, и дальнейшее ухудшение ситуации с правами человека в Крыму, включая преследование крымских татар и тех, кто не признал незаконную аннексию", - говорится в сообщении.

В частности, Совет ассоциации призвал немедленно освободить Олега Сенцова и других политзаключенных Кремля.

Напомним, вице-спикер парламента Ирина Геращенко сообщала, что украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 19 декабря в очередной раз будет инициировать обмен заложниками.

Также отметим, евродепутат от Германии Ребекка Гармс поздравила лауреата премии имени Сахарова Олега Сенцова и пообещала продолжать борьбу за его освобождение.