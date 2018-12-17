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Путін розповів про перспективи взаємодії з Україною з приводу долю Сенцова

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 16:40
Путін розповів про перспективи взаємодії з Україною з приводу долю Сенцова
Фото: ацкия під посольством РФ в підтримку Сенцова (РБК-Україна/Віталій Носач)

Путін заявив, що думає про питання Сенцова, однак "не бачить перспектив у спілкуванні з Києвом"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що поки не бачить перспектив" у взаємодії  з нинішньою владою України щодо долі українського режисера, політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зокрема, на запитання члена Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини, режисера Олександра Сокурова про долю Сенцова, Путін сказав, що сумнівно ставиться до пропозиції "опрацювати це питання, не чекаючи реакції з цієї теми від української влади".

"Прийшов час. Може бути, треба випереджати вже цих українських політиків, від яких ніякого толку нема? І нам зробити крок..." - звернувся Сокуров до Путіна.

"Випереджати українських політиків не вдасться, тому що вони самі не знають сьогодні, що вони будуть робити завтра... Але тим не менше думати про проблеми, які ви підняли у самій заключній фазі свого виступу, звичайно, потрібно. Ми думаємо про це", - зазначив президент РФ.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що після судового процесу над Олегом Сенцовим і Романом Сущенком міг відбутися обмін з Російською Федерацією. За його словвам, з боку РФ "аже називалися прізвища тих, кого Російська Федерація готова обміняти на Сенцова і Сущенко".

За останніми даними, отриманим 10 грудня 2018 року, українського режисера, політв'язня Олега Сенцова, повинні були перевести з медчастини колонії в загін.

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