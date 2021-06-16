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Путин назвал главные темы, которые обсудил с Байденом

Автор: Дмитрий Левицкий, Андрей Василюк

Президент России Владимир Путин назвал темы, которые обсуждались во время переговоров с президентом США Джо Байденом. Среди них - региональные конфликты.

Об этом Путин рассказал на пресс-конференции по результатам саммита.

"Темы, примерно, всем известны. Стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения. Еще говорили о сотрудничестве в Арктике", - сказал Путин.

Ранее сегодня около 18:30 по Киеву переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате завершились.

Ожидалось, что у них будет две более длительная встреча в этом формате, но официальный представитель Белого дома заявил, что в результате это была одна встреча.

Президент США покинул виллу Ла-Грандж, где проходила встреча с Путиным. Байден сел в лимузин и отъехал от резиденции. Он улыбался и перед тем, как сел в машину, поднял большой палец правой руки вверх.

Переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в них принимали участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Затем лидеры США и РФ продолжили встречу в расширенном составе. К ним присоединились другие члены американской и российской делегаций.

Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместную пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

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Джозеф Байден