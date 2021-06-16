Расширенные переговоры Путина и Байдена завершились

Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в расширенном формате завершились . Лимузин американского лидера ожидает его возле резиденции, где проходит саммит. В ближайшее время начнется пресс-конференция Путина.

По ее словам, переговоры между США и Россией в расширенном составе завершились. "Ожидалось, что у них будет две более продолжительная встреча в этом формате, но официальный представитель Белого дома заявил, что в итоге это была одна встреча", - уточнила она.

Президент США покинул виллу Ла-Грандж, где проходила встреча с Путиным. Байден сел в лимузин и отъехал от резиденции. Он улыбался и перед тем, как сеть в машину поднял большой палец правой руки вверх.