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Встреча Байдена и Путина в узком формате завершилась

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Женева, Среда 16 июня 2021 16:41
Встреча Байдена и Путина в узком формате завершилась Фото: Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в узком формате завершилась. Она затянулась почти на два часа.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, встреча в узком формате, на которой помимо президентов были госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров завершилась в 16:19 (по киевскому времени).

Отметим, на первую часть отводился примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, кто присоединится к встрече в широком формате. С американской стороны - советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд, главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин и посол США в России Джон Салливан.

С российской стороны присоединятся помощник Путина Юрий Ушаков, посол России в США Анатолий Антонов, глава российского Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак и спецпредставитель по Сирии Александр Лаврентьев.

До этого стало известно, что на встрече Байдена и Путина могут принять неподписные документы.

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