Встреча Байдена и Путина в узком формате завершилась

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в узком формате завершилась. Она затянулась почти на два часа.

По его словам, встреча в узком формате, на которой помимо президентов были госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров завершилась в 16:19 (по киевскому времени).

Отметим, на первую часть отводился примерно час с четвертью, однако по факту беседа продлилась почти два часа.