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Переговоры Байдена и Путина в Женеве перешли в широкий формат

Новина українською →
Женева, Среда 16 июня 2021 17:11
Переговоры Байдена и Путина в Женеве перешли в широкий формат Фото: президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин продолжили переговоры в Женеве. К переговорам лидеров двух государств присоединились другие члены американской и российской делегаций.

Об этом сообщил телеканал CNN.

Как сообщил телеканал, о том, что переговоры Байден и Путина перешли в широкий формат, рассказал представитель Белого дома.

Начало переговоров в широком формате, как пишет российское агентство "ТАСС", подтвердила и пресс-служба Кремля. После того, как Байден и Путин завершили переговоры в узком составе, они пошли короткий перерыв.

"Переговоры в расширенном составе начались", - сказал представитель Кремля.

Напомним, переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в переговорах участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.

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