Переговоры Байдена и Путина в Женеве перешли в широкий формат

Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин продолжили переговоры в Женеве . К переговорам лидеров двух государств присоединились другие члены американской и российской делегаций.

Как сообщил телеканал, о том, что переговоры Байден и Путина перешли в широкий формат, рассказал представитель Белого дома.

Начало переговоров в широком формате, как пишет российское агентство "ТАСС", подтвердила и пресс-служба Кремля. После того, как Байден и Путин завершили переговоры в узком составе, они пошли короткий перерыв.

"Переговоры в расширенном составе начались", - сказал представитель Кремля.