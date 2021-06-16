Переговоры Байдена и Путина в Женеве перешли в широкий формат
Президенты США и России, Джо Байден и Владимир Путин продолжили переговоры в Женеве. К переговорам лидеров двух государств присоединились другие члены американской и российской делегаций.
Об этом сообщил телеканал CNN.
Как сообщил телеканал, о том, что переговоры Байден и Путина перешли в широкий формат, рассказал представитель Белого дома.
Начало переговоров в широком формате, как пишет российское агентство "ТАСС", подтвердила и пресс-служба Кремля. После того, как Байден и Путин завершили переговоры в узком составе, они пошли короткий перерыв.
"Переговоры в расширенном составе начались", - сказал представитель Кремля.
Напомним, переговоры Байдена и Путина в узком составе завершились в 16:19. Кроме двух президентов, в переговорах участвовали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Как писало РБК-Украина, после переговоров Байден и Путин не будут проводить совместной пресс-конференции, а встретятся с журналистами отдельно. Россия настаивала на том, чтобы совместная пресс-конференция состоялась, но Белый дом отказался.