Путін назвав головні теми, які обговорив з Байденом

Президент Росії Володимир Путін назвав теми, які обговорювалися під час перемовин з президентом США Джо Байденом. Серед них - регіональні конфлікти.

Про це Путін розповів на прес-конференції за результатами саміту.

"Теми, приблизно, всім відомі. Стратегічна стабільність, кібербезпека, регіональні конфлікти, торгові відносини. Ще говорили про співпрацю в Арктиці", - сказав Путін.

Раніше сьогодні близько 18:30 за Києвом переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна в розширеному форматі завершилися.

Очікувалося, що у них буде дві більш тривала зустріч в цьому форматі, але офіційний представник Білого дому заявив, що в результаті це була одна зустріч.

Президент США покинув віллу Ла-Грандж, де проходила зустріч з Путіним. Байден сів в лімузин і від'їхав від резиденції. Він посміхався і перед тим, як сів в машину, підняв великий палець правої руки вгору.

Переговори Байдена і Путіна у вузькому складі завершилися о 16:19. Крім двох президентів, в них брали участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Потім лідери США і РФ продовжили зустріч в розширеному складі. До них приєдналися інші члени американської та російської делегацій.

Як писало РБК-Україна, після переговорів Байден і Путін не будуть проводити спільну прес-конференції, а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.