"Путін прорахувався": Мерц готує відповідь гібридній війні РФ

Німеччина готує комплексний план протидії гібридній війні, яку Росія затіяла проти Євросоюзу та держав НАТО.
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Destandart.
Мерц оголосив про план протидій гібридній війні РФ в четвер у Бундестазі.
За його словами, Нова Рада національної безпеки обговорить такий план дій на своєму установчому засіданні через кілька днів.
Також канцлер ФРН звинуватив Росію в прагненні дестабілізувати Німеччину та Європу - за допомогою саботажу, шпигунства та вбивств, кібератак і цілеспрямованої дезінформації.
"В тому числі з ваших лав", - сказав Мерц під оплески, маючи на увазі парламентську групу правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".
Ще він озвучив заяву на адресу глави Кремля Володимира Путіна, заявивши, що останній "прорахувався", розпочавши гібридну війну.
"Путін прорахувався. Ми не дамо себе залякати. Ми будемо захищатися від цього", - цитує Мерца Tagesschau.
Окрім кібератак та дезінформаційної пропаганди Москва вдається і до шпигунства на території країн ЄС та НАТО.
Останнім часом західні спецслужби все частіше фіксують шпигунів та "кротів" РФ у своїх країнах, які працюють конкретно проти країни, в якій їх зловили, або ж проти іншої держави-союзника.
Наприклад, нещодавно в Польщі піймали двох шпигунів Росії, які працювали на ФСБ РФ.
Вони збирали й передавали російській розвідці інформацію про російських опозиціонерів, які перебувають у Польщі, а також про осіб та інституції, що їм допомагають.
Щодо провокацій з дронами в ЄС, вже виявлено, що Росія застосовує для цього танкери свого "тіньового флоту", запускаючи з них безпілотники.
Нагадаємо, що 15 жовтня міністри НАТО зібрались в Бельгії для розробки єдиного плану для всіх членів Альянсу щодо реагування на дрони та літаки РФ, які порушують повітряний простір країн блоку.