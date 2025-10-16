"Путин просчитался": Мерц готовит ответ гибридной войне РФ

Мерц объявил о плане противодействия гибридной войне РФ в четверг в Бундестаге.

По его словам, Новый Совет национальной безопасности обсудит такой план действий на своем учредительном заседании через несколько дней.

Также канцлер ФРГ обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Германию и Европу - с помощью саботажа, шпионажа и убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

"В том числе из ваших рядов", - сказал Мерц под аплодисменты, имея в виду парламентскую группу правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Еще он озвучил заявление в адрес главы Кремля Владимира Путина, заявив, что последний "просчитался", начав гибридную войну.

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", - цитирует Мерца Tagesschau.