"Путин просчитался": Мерц готовит ответ гибридной войне РФ

Фото: канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Германия готовит комплексный план противодействия гибридной войне, которую Россия затеяла против Евросоюза и государств НАТО.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Destandart.

Мерц объявил о плане противодействия гибридной войне РФ в четверг в Бундестаге.

По его словам, Новый Совет национальной безопасности обсудит такой план действий на своем учредительном заседании через несколько дней.

Также канцлер ФРГ обвинил Россию в стремлении дестабилизировать Германию и Европу - с помощью саботажа, шпионажа и убийств, кибератак и целенаправленной дезинформации.

"В том числе из ваших рядов", - сказал Мерц под аплодисменты, имея в виду парламентскую группу правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Еще он озвучил заявление в адрес главы Кремля Владимира Путина, заявив, что последний "просчитался", начав гибридную войну.

"Путин просчитался. Мы не дадим себя запугать. Мы будем защищаться от этого", - цитирует Мерца Tagesschau.

Проявления гибридной войны РФ в Европе

Кроме кибератак и дезинформационной пропаганды Москва прибегает и к шпионажу на территории стран ЕС и НАТО.

В последнее время западные спецслужбы все чаще фиксируют шпионов и "кротов" РФ в своих странах, которые работают конкретно против страны, где их поймали, или же против другого государства-союзника.

Например, недавно в Польше поймали двух шпионов России, которые работали на ФСБ РФ.

Они собирали и передавали российской разведке информацию о российских оппозиционерах, находящихся в Польше, а также о лицах и институтах, которые им помогают.

Что касается провокаций с дронами в ЕС, уже выявлено, что Россия применяет для этого танкеры своего "теневого флота", запуская с них беспилотники.

Напомним, что 15 октября министры НАТО собрались в Бельгии для разработки единого плана для всех членов Альянса по реагированию на дроны и самолеты РФ, которые нарушают воздушное пространство стран блока.

