Путін програв вибори в низці закордонних дільниць

Російський диктатор Володимир Путін програв вибори президента на деяких дільницях у великих європейських містах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.
Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема отримав перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.
В більшості інших міст по всьому переміг диктатор, втім й там Даванков отрмав більшу кількість голосів, ніж у Росії, наприклад:
На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.
За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.
Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".
Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.
Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.
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