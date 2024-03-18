Путін програв вибори в низці закордонних дільниць

Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема отримав перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.

В більшості інших міст по всьому переміг диктатор, втім й там Даванков отрмав більшу кількість голосів, ніж у Росії, наприклад:

Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);

Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);

Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);

Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);

Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);

Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);

Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);

Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);

Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%).

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.