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Путін програв вибори в низці закордонних дільниць

Понеділок 18 березня 2024 14:08
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Путін програв вибори в низці закордонних дільниць Фото: Володимир Путін, російський диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін програв вибори президента на деяких дільницях у великих європейських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання Meduza.

Як пише видання, перше місце у виборах в низці дільниць посів віцеспікер Державної думи, член партії "Нові люди" Владислав Даванков. Наприклад, він набрав більше половини голосів у Варшаві, Празі та Гаазі (51,01%, 59,89% і 56,88% відповідно). Зокрема отримав перемогу у Вільнюсі й в Хайфі (39,22% проти 29,74% Путіна, а також 40,82% проти 33,93% Путіна). У тому ж числі він здобув перемогу над диктатором у Єревані.

В більшості інших міст по всьому переміг диктатор, втім й там Даванков отрмав більшу кількість голосів, ніж у Росії, наприклад:

  • Баку: Путін (77,26%), Даванков (14,23%);
  • Бішкек: Путін (73,81%), Даванков (18,94%);
  • Генуя: Путін (70,86%), Даванков (19,55%);
  • Пхукет: Путін (48,24%), Даванков (38,93%);
  • Рига: Путін (68,25%), Даванков (18,97%);
  • Сеул: Путін (41,47%), Даванков (39,65%);
  • Софія: Путін (59,93%), Даванков (28,01%);
  • Таллінн: Путін (75,22%), Даванков (12,76%);
  • Ташкент: Путін (57,95%), Даванков (31,92%).

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

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