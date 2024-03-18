ua en ru
Пн, 18 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Путин проиграл выборы в ряде зарубежных участков

Понедельник 18 марта 2024 14:08
UA EN RU
Путин проиграл выборы в ряде зарубежных участков Фото: Владимир Путин, российский диктатор (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин проиграл выборы президента на некоторых участках в крупных европейских городах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza.

Как пишет издание, первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Например, он набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). В том же числе он одержал победу над диктатором в Ереване.

В большинстве других городов по всему победил диктатор, впрочем и там Даванков отрмал большее количество голосов, чем в России, например:

  • Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%);
  • Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%);
  • Генуя: Путин (70,86%), Даванков (19,55%);
  • Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%);
  • Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%);
  • Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%);
  • София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%);
  • Таллинн: Путин (75,22%), Даванков (12,76%);
  • Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Владимир Путин
NEWS
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
В Раде хотят перекрыть лазейку для уклонистов: что предлагают в законе о мобилизации
DAILY
Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Законные цели. Могут ли удары по НПЗ "обескровить" Россию и помочь Украине на фронте