Путин проиграл выборы в ряде зарубежных участков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Meduza .

Как пишет издание, первое место в выборах в ряде участков занял вице-спикер Государственной думы, член партии "Новые люди" Владислав Даванков. Например, он набрал более половины голосов в Варшаве, Праге и Гааге (51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно). В частности одержал победу в Вильнюсе и в Хайфе (39,22% против 29,74% Путина, а также 40,82% против 33,93% Путина). В том же числе он одержал победу над диктатором в Ереване.

В большинстве других городов по всему победил диктатор, впрочем и там Даванков отрмал большее количество голосов, чем в России, например:

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%);

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%);

Генуя: Путин (70,86%), Даванков (19,55%);

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%);

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%);

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%);

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%);

Таллинн: Путин (75,22%), Даванков (12,76%);

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.