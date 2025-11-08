UA

Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга

Фото: глава МЗС України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Нічна масована атака Росії з використанням сотень безпілотників і десятків ракет призвела до загибелі щонайменше двох людей та поранень понад десятка, включаючи дітей. Ворожі удари знову вдарили по життю громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

Нічна масована атака Росії з використанням 450 безпілотників та 45 ракет, включаючи балістичні, призвела до загибелі щонайменше двох людей та поранень щонайменше одинадцяти, включаючи двох дітей.

Російські удари знову були спрямовані на повсякденне життя людей. За словами Сибіги, вони позбавили громади електроенергії, води та опалення, зруйнували критично важливу інфраструктуру та пошкодили залізничні мережі.

 

"Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна продовжувалася, окрім Росії. (Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін продовжує терор, бо він все ще вірить, що може перемогти та уникнути відповідальності за всі скоєні злочини", - додав він.

Міністр наголосив, що щоб покласти край цій війні потрібен достатній міжнародний тиск, який змусить Путіна зупинитися.

"Війна закінчиться, коли ми позбавимо Росію енергетичних доходів, погіршимо її військову машину ударами дальньої дії та позбавимо Путіна ілюзій, що його терор приведе його кудись, окрім лави підсудних спеціального трибуналу", - підсумував він.

Обстріл України

Цієї ночі Україна зазнала масштабної атаки з боку Росії, під час якої ворог використав ракети та безпілотники для ударів по об’єктах енергетики.

Внаслідок пошкоджень електромереж у кількох областях було введено аварійні відключення електроенергії, що спричинило перебої у роботі важливих систем.

Все, що відомо на цей момент про наслідки комбінованої атаки ворога, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що через удари по інфраструктурі поїзди "Укрзалізниці" були змушені продовжити рух із затримками. Детальніше про це можна прочитати в окремому матеріалі.

Крім того, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко назвала пріоритет уряду після нічної атаки на України.

Андрій СибігаВійна Росії проти України