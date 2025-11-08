Путін продовжує терор, бо вірить, що може перемогти, - Сибіга

Нічна масована атака Росії з використанням 450 безпілотників та 45 ракет, включаючи балістичні, призвела до загибелі щонайменше двох людей та поранень щонайменше одинадцяти, включаючи двох дітей.

Російські удари знову були спрямовані на повсякденне життя людей. За словами Сибіги, вони позбавили громади електроенергії, води та опалення, зруйнували критично важливу інфраструктуру та пошкодили залізничні мережі.

"Ніхто у світі не хоче, щоб ця війна продовжувалася, окрім Росії. (Російський диктатор Володимир, - ред.) Путін продовжує терор, бо він все ще вірить, що може перемогти та уникнути відповідальності за всі скоєні злочини", - додав він.

Міністр наголосив, що щоб покласти край цій війні потрібен достатній міжнародний тиск, який змусить Путіна зупинитися.

"Війна закінчиться, коли ми позбавимо Росію енергетичних доходів, погіршимо її військову машину ударами дальньої дії та позбавимо Путіна ілюзій, що його терор приведе його кудись, окрім лави підсудних спеціального трибуналу", - підсумував він.