Путин продолжает террор, потому что верит, что может победить, - Сибига

Ночная массированная атака России с использованием 450 беспилотников и 45 ракет, включая баллистические, привела к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям по меньшей мере одиннадцати, включая двух детей.

Российские удары снова были направлены на повседневную жизнь людей. По словам Сибиги, они лишили общины электроэнергии, воды и отопления, разрушили критически важную инфраструктуру и повредили железнодорожные сети.

"Никто в мире не хочет, чтобы эта война продолжалась, кроме России. (Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин продолжает террор, потому что он все еще верит, что может победить и избежать ответственности за все совершенные преступления", - добавил он.

Министр подчеркнул, что чтобы положить конец этой войне нужно достаточное международное давление, которое заставит Путина остановиться.

"Война закончится, когда мы лишим Россию энергетических доходов, ухудшим ее военную машину ударами дальнего действия и лишим Путина иллюзий, что его террор приведет его куда-то, кроме скамьи подсудимых специального трибунала", - подытожил он.