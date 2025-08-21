Путін продаватиме вихід України з Донбасу як "перемогу", - Зеленський

"У нього (Путіна - ред) набагато більше людей - факт. Зброя - факт. Але економіка його тріщить - факт", - сказав глава держави.

За словами Зеленського, попри нарощування частини виробництва, Росія не зможе підтримувати його на достатньому рівні.

Він підкреслив, що деградація російської економіки є неминучою: "Думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші".

Президент наголосив, що Кремль усвідомлює ці ризики і вже думає над тим, як закінчити війну. При цьому, за словами Зеленського, Москва намагається вигадати для себе "перемогу".

"Я вважаю, наш вихід з Донбасу - це те, що вони собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", - заявив він