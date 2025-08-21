Путін продаватиме вихід України з Донбасу як "перемогу", - Зеленський

Ситцація на фронті в Україні наразі непроста, але не така погана, як це описує російський диктатор Володимир Путін.
Про це на зустрічі з журналістами 20 серпня заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.
"У нього (Путіна - ред) набагато більше людей - факт. Зброя - факт. Але економіка його тріщить - факт", - сказав глава держави.
За словами Зеленського, попри нарощування частини виробництва, Росія не зможе підтримувати його на достатньому рівні.
Він підкреслив, що деградація російської економіки є неминучою: "Думаю, що через рік у нього будуть відчутні проблеми, через два будуть значно більші".
Президент наголосив, що Кремль усвідомлює ці ризики і вже думає над тим, як закінчити війну. При цьому, за словами Зеленського, Москва намагається вигадати для себе "перемогу".
"Я вважаю, наш вихід з Донбасу - це те, що вони собі придумали як перемогу, те, що вони хочуть продавати всередині своєї держави", - заявив він
Раніше ми писали, що р
осійський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед вимог не лише територіальні поступки.
Агентство Reuters повідомляло, що Росія може відмовитися від частини окупованих українських територій, зокрема в Харківській та Сумській областях, а Україна нібито має поступитися частинами східних земель, які Москва не змогла захопити. Зокрема, мова і про Донецьку область.
Водночас президент Володимир Зеленський під час переговорів із Трампом не відкинув ідею можливого обміну територіями. Але наголосив, що подібні рішення не можуть ухвалюватися без урахування позиції українського народу.