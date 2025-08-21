Путин будет продавать выход Украины из Донбасса как "победу", - Зеленский

"У него (Путина - ред) гораздо больше людей - факт. Оружие - факт. Но экономика его трещит - факт", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, несмотря на наращивание части производства, Россия не сможет поддерживать его на достаточном уровне.

Он подчеркнул, что деградация российской экономики неизбежна: "Думаю, что через год у него будут ощутимые проблемы, через два будут значительно больше".

Президент подчеркнул, что Кремль осознает эти риски и уже думает над тем, как закончить войну. При этом, по словам Зеленского, Москва пытается придумать для себя "победу".

"Я считаю, наш выход из Донбасса - это то, что они себе придумали как победу, то, что они хотят продавать внутри своего государства", - заявил он