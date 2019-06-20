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Путин раскритиковал отказ Зеленского от переговоров с "ДНР/ЛНР"

Новости » Политика    20.06.2019 - 15:43
Путин раскритиковал отказ Зеленского от переговоров с "ДНР/ЛНР"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин настаивает на прямом диалоге украинских властей с ОРДЛО

Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ украинского лидера Владимира Зеленского от прямого диалога с представителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он заявил в ходе сегодняшней прямой линии. 

Путин отметил успешную карьеру Зеленского в качестве комика, но подчеркнул, что сегодняшняя ситуация в Украине "это не комедия - это трагедия". Он также напомнил, что Зеленский сделал вопросы Донбасса ядром своей президентской кампании.

"Сейчас что он сделал, будучи за границей? В Париже, по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда решались бы ситуации без прямого диалога между конфликтующими сторонами, это невозможно", - заявил Путин.

Он также напомнил слова украинских властей о прекращении обстрелов и отмене блокады ОРДЛО.

"Ничего не происходит, блокада только усиливается. Поэтому шаги навстречу - это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства", - добавил он.

Напомним, ранее Путин назвал условия освобождения удерживаемых украинцев. Он, в частности, заявил, что вопросы подобного рода должны решаться в комплексе.

До этого Зеленский заявил, что при возможной встрече с Путиным поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса.

 

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