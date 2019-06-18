ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной личной встрече

Новости » Политика    18.06.2019 - 05:44
Зеленский рассказал, что скажет Путину при возможной личной встрече
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В частности, новый украинский президент собирается четко очертить позицию по Крыму и Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский при возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий - Крыма и Донбасса. Как передает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил в интервью немецкому изданию Bild.

В частности, Зеленский на вопрос журналиста о том, какими будут первые слова, которые Путин услышит от украинского президента при личной встрече, ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина".

"Крым - это Украина. И мы надеемся, что скоро он вернется. Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, 17 июня президент Украины совершил первый официальный визит на посту до Франции, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. По результатам встречи Зеленский сообщил, что внешнеполитические советники стран-членов "нормандского формата" в ближайшее время встретятся для подготовки переговоров по Дрнбасу.

Также Зеленский в ходе брифинга после переговоров с Макроном заявил, что Украина не будет вести прямых переговоров с сепаратистами. Все переговоры возможны на международном уровне - в Минске в "нормандском формате".

Зеленский: Россия должна выполнить решение Международного Трибунала Совет ЕС: непризнание аннексии Крыма - главный подход для сотрудничества в Черном море
Новости Украины Владимир ЗеленскийДонбассКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь