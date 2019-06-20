Путин назвал условия освобождения удерживаемых украинцев

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

По словам президента РФ, такие вопросы должны "решаться в комплексе"

Президент России Владимир Путин озвучил условия освобождения украинских политзаключенных. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в ходе прямой линии, сообщает РБК-Украина.

По словам главы РФ, вопросы подобного рода должны "решаться в комплексе".

"Эти вопросы (освобождения, - ред.) никогда не исчезают с поля нашего зрения. Особенно, если люди находятся в местах лишения свободы или в подобных местах, которые не лучше, чем тюрьма. Медведчук этим занимался и по поручению президента и самостоятельно, но началось все с поручения Порошенко... Недавно он был и ставил вопрос об освобождении украинских моряков, ряда осужденных в РФ лиц. Вопросы подобного рода должны решаться в комплексе. Прежде чем решать эти вопросы, мы должны подумать о том, как будет решена судьба тех людей, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", - прокомментировал Путин.

Напомним, Украина начинает подготовку к встрече в "нормандском формате". В ближайшее время должна состояться встреча советников стран-участников для подготовки.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Владимир Зеленский 17 июня во время рабочего визита во Францию заявил, что Российская Федерация должна выполнить решение Международного Трибунала и освободить 24 украинских моряков, которые были захвачены вблизи Керченского пролива осенью 2018 года.