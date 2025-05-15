Путін не приїде до Зеленського: Буданов оцінив, чим це обернеться для РФ

Зеленський і Путін не зустрінуться

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори РФ та України у Стамбулі з 15 травня.

Президент України Володимир Зеленський погодився на зустріч, але поставив умову, що говоритиме лише з Путіним, а не з його посланцями. Зеленський зазначив, що приїде до Туреччини 15 травня і зустрінеться з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі. Після цього він чекатиме на Путіна і навіть готовий прилетіти в Стамбул, якщо там буде диктатор.

Росія довгий час не розкривала, кого відправить на переговори у Туреччину. Але ввечері 14 травня стало відомо, що Путін не поїде, а натомість відправить своїх чиновників.

Російську делегацію очолить помічник диктатора Володимир Мединський, який уже брав участь у переговорах з Україною у 2022 році.

Як зазначають джерела РБК-Україна, Зеленський після зустрічі з Ердоганом визначить наступні кроки щодо переговорів з РФ. За даними WSJ, українська команда може обговорити з делегацією РФ припинення вогню.

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