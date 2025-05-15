Путин не приедет к Зеленскому: Буданов оценил, чем это обернется для РФ

Зеленский и Путин не встретятся

Напомним, российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры РФ и Украины в Стамбуле с 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился на встречу, но поставил условие, что будет говорить только с Путиным, а не с его посланниками. Зеленский отметил, что приедет в Турцию 15 мая и встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. После этого он будет ждать Путина и даже готов прилететь в Стамбул, если там будет диктатор.

Россия долгое время не раскрывала, кого отправит на переговоры в Турцию. Но вечером 14 мая стало известно, что Путин не поедет, а вместо этого отправит своих чиновников.

Российскую делегацию возглавит помощник диктатора Владимир Мединский, который уже участвовал в переговорах с Украиной в 2022 году.

Как отмечают источники РБК-Украина, Зеленский после встречи с Эрдоганом определит следующие шаги по переговорам с РФ. По данным WSJ, украинская команда может обсудить с делегацией РФ прекращение огня.

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