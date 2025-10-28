Путін прискорює наступ на Донбасі, - The Financial Times

За інформацією ЗМІ, Володимир Путін поставив перед військовим командуванням завдання встановити контроль над Покровськом до середини листопада 2025 року.

Частина російських підрозділів уже проникла в місто, проте українська сторона заперечує повідомлення про повне оточення своїх сил.

Financial Times зазначає, що Покровськ до 2024 року відігравав ключову роль як транспортно-логістичний вузол, і його втрата могла б стати для України стратегічним ударом, відкривши ворогові шлях до нових напрямків наступу.

У Генштабі України підтвердили, що в місто дійсно зайшло близько 200 російських військових. При цьому впродовж усієї тисячі кілометрів лінії фронту фіксуються інтенсивні зіткнення.

Ситуація на фронті: нові осередки боїв

Українське військове командування повідомляє, що активні бої тривають не тільки на підступах до Покровська, а й усередині міста, де діють диверсійні групи. Логістична обстановка ускладнена через постійні атаки та зруйновану інфраструктуру.

Наступ, який триває вже кілька місяців, супроводжується повільним просуванням російських військ у бік Лиману і Костянтинівки.

Основну увагу противник зосередив на агломерації Покровськ-Мирноград - великих шахтарських центрах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб.

Російські сили намагаються прорватися до стратегічно важливих трас і вивести під удар безпілотників українські лінії постачання.