Путин ускоряет наступление на Донбассе, - The Financial Times

По информации СМИ, Владимир Путин поставил перед военным командованием задачу установить контроль над Покровском до середины ноября 2025 года.

Часть российских подразделений уже проникла в город, однако украинская сторона отрицает сообщения о полном окружении своих сил.

Financial Times отмечает, что Покровск до 2024 года играл ключевую роль как транспортно-логистический узел, и его потеря могла бы стать для Украины стратегическим ударом, открыв врагу путь к новым направлениям наступления.

В Генштабе Украины подтвердили, что в город действительно зашло около 200 российских военных. При этом на протяжении всей тысячи километров линии фронта фиксируются интенсивные столкновения.

Ситуация на фронте: новые очаги боев

Украинское военное командование сообщает, что активные бои продолжаются не только на подступах к Покровску, но и внутри города, где действуют диверсионные группы. Логистическая обстановка осложнена из-за постоянных атак и разрушенной инфраструктуры.

Наступление, которое длится уже несколько месяцев, сопровождается медленным продвижением российских войск в сторону Лимана и Константиновки.

Основное внимание противник сосредоточил на агломерации Покровск–Мирноград — крупных шахтерских центрах с довоенным населением около 100 тысяч человек.

Российские силы пытаются прорваться к стратегически важным трассам и вывести под удар беспилотников украинские линии снабжения.