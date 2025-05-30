Путін "принципово підтримує" прямі зустрічі з Зеленським та Трампом, - Кремль

Путін не приїхав до Зеленського

Нагадаємо, що саме російський диктатор Володимир Путін запропонував відновити прямі переговори між Україною та РФ. Президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з диктатором.

Зеленський 15 травня відвідав Туреччину, щоб зустрітися з Путіним, але диктатор проігнорував переговори.

Проте Путін надіслав до Стамбула свою делегацію чиновників низького рівня, яку очолив Володимир Мединський. Переговори команд України та Росії відбулися 16 травня.

На перших за три роки переговорах не вдалося досягти домовленості для припинення вогню. Тепер Росія пропонує новий раунд переговорів на 2 червня.

Україна зазначає, що готова до зустрічей, але спершу хоче побачити російський "меморандум" з баченням Москви можливого перемир'я.

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