Путин "принципиально поддерживает" прямые встречи с Зеленским и Трампом, - Кремль

Путин не приехал к Зеленскому

Напомним, что именно российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между Украиной и РФ. Президент Владимир Зеленский заявлял, что готов к встрече с диктатором.

Зеленский 15 мая посетил Турцию, чтобы встретиться с Путиным, но диктатор проигнорировал переговоры.

Однако Путин направил в Стамбул свою делегацию чиновников низкого уровня, которую возглавил Владимир Мединский. Переговоры команд Украины и России состоялись 16 мая.

На первых за три года переговорах не удалось достичь договоренности для прекращения огня. Теперь Россия предлагает новый раунд переговоров на 2 июня.

Украина отмечает, что готова к встречам, но сначала хочет увидеть российский "меморандум" с видением Москвы возможного перемирия.

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