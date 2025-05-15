"Путін не прилетів - мені там робити нічого": Зеленський про переговори в Туреччині

Україна обмежила до мінімуму участь у переговорах з російською стороною через відсутність російського диктатора Володимира Путіна. Делегація приїде до Стамбулу, але без топпосадовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.
Але начальнику Генштаба, поки що, Голові служби безпеки та ще кільком людям, які в нашій делегації, які зараз зі мною приїхали, і відповідно мені, також немає що робити, тому що Путін не прилетів поки що, або зовсім, ніхто цього не знає", - наголосив Зеленський.
Він також зауважив, що президент США Дональд Трамп дав сигнал, що може з'явитись.
"Окрім цього сигналу, який був медіа відкритим, у нас нічого іншої інформації немає", - додав лідер.
Нагадаємо, що в ніч на 11 травня російський диктатор Володимир Путін відкинув спільну пропозицію України, ЄС та США щодо встановлення 30-денного перемир'я в Україні. Натомість російський диктатор запропонував зустрітись з Україною в Туреччині.
Україна та її партнери спільно з американським лідером Дональдом Трампом підтримали дану пропозицію, а український президент Володимир Зеленський заявив, що готовий особисто зустрітись з Путіним в Туреччині.
Однак, як і очікувалось Путін проігнорував зустріч з Зеленським, а натомість направив до Стамбула чиновників низького рівня. Дану делегацію очолив навіть не голова МЗС Росії, а помічник диктатора Володимир Мединський, який раніше був учасником переговорів ще у 2022 році.
Варто зауважити, що Україна на переговорах у Туреччині представлена на найвищому рівні - до делегації приєдналися представники Офісу президента, МЗС, військові та розвідники.
Зауважимо, що після прильоту до Туреччини Зеленський назвав "бутафорською" делегацію Росії, яку диктатор Володимир Путін направив замість себе на переговори.
Раніше також стало відомо, що Україна братиме участь у переговорах із Росією в Стамбулі. Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров.
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