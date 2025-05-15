"Путин не прилетел - мне там делать нечего": Зеленский о переговорах в Стамбуле

Переговоры в Турции

Напомним, что в ночь на 11 мая российский диктатор Владимир Путин отверг совместное предложение Украины, ЕС и США по установлению 30-дневного перемирия в Украине. Вместо этого российский диктатор предложил встретиться с Украиной в Турции.

Украина и ее партнеры совместно с американским лидером Дональдом Трампом поддержали данное предложение, а украинский президент Владимир Зеленский заявил, что готов лично встретиться с Путиным в Турции.

Однако, как и ожидалось Путин проигнорировал встречу с Зеленским, а взамен направил в Стамбул чиновников низкого уровня. Данную делегацию возглавил даже не глава МИД России, а помощник диктатора Владимир Мединский, который ранее был участником переговоров еще в 2022 году.

Стоит заметить, что Украина на переговорах в Турции представлена на самом высоком уровне - к делегации присоединились представители Офиса президента, МИД, военные и разведчики.

Заметим, что после прилета в Турцию Зеленский назвал "бутафорской" делегацию России, которую диктатор Владимир Путин направил вместо себя на переговоры.

Ранее также стало известно, что Украина будет участвовать в переговорах с Россией в Стамбуле. Делегацию возглавит министр обороны Рустем Умеров.

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