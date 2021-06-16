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Путин прилетел на саммит с Байденом в Женеве

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Женева, Среда 16 июня 2021 13:26
Путин прилетел на саммит с Байденом в Женеве Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин прилетел на саммит с президентом США Джо Байденом в швейцарской Женеве. Сама встреча должна начаться в течение часа.

Об этом пишет российское издание "Известия".

Также сообщается, что российская делегация уже выехала из отеля Mandarin Orienta и направилась на место проведения встречи - виллу Ла-Гранж. Ожидается, что Путин отправится на виллу сразу из женевского аэропорта.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на встрече Путина и Байдена могут принять совместные документы, однако они будут неподписными. Также не планируется принимать какие-либо документы в сфере кибербезопасности.

Отметим, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров Байдена и Путина.

"И мы хорошо понимаем позицию США, мы не видим рисков того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность по Украине. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине достигнутые без Украины нами признаваться не будут", - сказал Кулеба.

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