Путін прилетів на саміт з Байденом у Женеві

Президент Росії Володимир Путін прилетів на саміт з президентом США Джо Байденом у швейцарській Женеві. Сама зустріч повинна початися протягом години.

Також повідомляється, що російська делегація вже виїхала з готелю Mandarin Orienta і попрямувала на місце проведення зустрічі - віллу Ла-Гранж. Очікується, що Путін відправиться на віллу відразу з женевського аеропорту.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що на зустрічі Путіна і Байдена можуть прийняти спільні документи, проте вони будуть непідписними. Також не планується приймати будь-які документи у сфері кібербезпеки.

Відзначимо, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що тема України буде однією з найважливіших під час переговорів Байдена і Путіна.

"І ми добре розуміємо позицію США, ми не бачимо ризиків того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко довели до наших партнерів, що ніякі домовленості щодо України досягнуті без України нами визнаватися не будуть", - сказав Кулеба.