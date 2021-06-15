Кулеба: Украина будет важной темой переговоров Байдена и Путина, но мы не видим рисков

Тема Украины будет одной из важнейших во время переговоров президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина . Однако никакие договоренности за спиной Украины достигнуты не будут.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

По его словам, хотя российская сторона говорит, что Украина будет одной из попутных вопросов, которые могут задеть во время разговора, на самом деле Украина "будет одним из важных вопросов, который будут обсуждать".

"И мы хорошо понимаем позицию США, мы не видим рисков того, чтобы на этой встрече за нашей спиной была достигнута какая-то договоренность по Украине. Мы очень четко довели до наших партнеров, что никакие договоренности по Украине достигнутые без Украины нами признаваться не будут", - сказал Кулеба.

Министр также добавил, что Украину никто не сможет заставить пересечь "красные линии" национальных интересов.

"Что бы ни происходило, какие бы сценарии ни случались, мы всегда будем стоять на защите интересов Украины и не воспримем каких-либо сценариев, в рамках которых будут пытаться нас заставить сделать что-то. Ничто не заставит нас пересечь "красные линии" наших национальных интересов", - добавил Кулеба.