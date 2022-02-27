Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Это и ядерное оружие

Президент России Владимир Путин дал команду перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Сообщается, что президент РФ встретился с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым в Кремле.
"Вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все знают. Но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", - сказал Путин Шойгу и Герасимову.
На сайте Минобороны РФ есть определения "силам сдерживания", о переводе в особый режим которых сказал Путин на встрече с Шойгу:
"Основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".
Также указывается, что силы сдерживания включают в себя наступательные силы, которые оснащены:
- Ракетными и авиационными комплексами межконтинентальной дальности;
- Ракетными войсками;
- Соединениями и частями стратегических и дальних бомбардировщиков ДА ВВС.
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