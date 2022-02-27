Боррель предложил направить экстренную помощь ЕС для "героической украинской армии"

Вице-президент Европейской комиссии по внешней политике Жозеп Боррель созвал внеочередную встречу глав МИД ввиду продолжающейся серьезной агрессии России против Украины. На встрече будет обсуждена помощь Украине и отключение России от SWIFT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Борреля.

В преддверии встречи Боррель сказал: "Я предложу министрам использовать Европейский фонд мира для двух мер экстренной помощи. Они направлены на финансирование поставок летальных материалов для героической украинской армии, которая оказывает ожесточенное сопротивление российским оккупантам, а также обеспечение срочно необходимых нелетальных материалов, таких как топливо".

Предложение ля последовало за прямым запросом, сделанным министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Боррель также обсудит с министрами иностранных дел ЕС заявление о жестких экономических санкциях, сделанное вчера рядом стран и Еврокомиссией. К ним относятся исключение определенного количества российских банков из SWIFT, предотвращение использования Центральным банком России своих международных резервов и действия против людей и организаций, которые способствуют войне в Украине и вредоносной деятельности российского правительства.

Верховный представитель ЕС также выдвинет ряд возможных дополнительных мер по оказанию помощи народу Украины перед лицом бессмысленной агрессии со стороны России, отмечается в сообщении.