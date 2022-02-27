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Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим. Це і ядерна зброя

Автор: Анна Шиканова

Президент Росії Володимир Путін дав команду перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що президент РФ зустрівся з Міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим в Кремлі.

"Ви бачите, що західні країни роблять не тільки недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі знають. Але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую Міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", - сказав Путін Шойгу і Герасимову.

Що таке сили стримування

На сайті Міноборони РФ є визначення "силам стримування", про переведення в особливий режим яких сказав Путін на зустрічі з Шойгу:

"Основа бойової потужності ЗС РФ, призначені для стримування агресії проти РФ і її союзників, а також розгрому агресора у війні із застосуванням різних видів зброї, в т.ч. ядерної".

Також вказується, що сили стримування містять у собі себе наступальні сили, які оснащені:

- Ракетними та авіаційними комплексами міжконтинентальної дальності;

- Ракетними військами;

- З'єднаннями та частинами стратегічних і далеких бомбардувальників та ВПС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський домовився з Лукашенком про переговори з РФ на Прип'яті.

А також розповідали про те, що Боррель запропонував направити екстрену допомогу ЄС для "героїчної української армії".

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