Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим. Це і ядерна зброя

Президент Росії Володимир Путін дав команду перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Повідомляється, що президент РФ зустрівся з Міністром оборони Сергієм Шойгу і начальником Генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасимовим в Кремлі.
"Ви бачите, що західні країни роблять не тільки недружні дії щодо нашої країни в економічній сфері, я маю на увазі нелегітимні санкції, про які всі знають. Але вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни. Тому наказую Міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим несення бойового чергування", - сказав Путін Шойгу і Герасимову.
На сайті Міноборони РФ є визначення "силам стримування", про переведення в особливий режим яких сказав Путін на зустрічі з Шойгу:
"Основа бойової потужності ЗС РФ, призначені для стримування агресії проти РФ і її союзників, а також розгрому агресора у війні із застосуванням різних видів зброї, в т.ч. ядерної".
Також вказується, що сили стримування містять у собі себе наступальні сили, які оснащені:
- Ракетними та авіаційними комплексами міжконтинентальної дальності;
- Ракетними військами;
- З'єднаннями та частинами стратегічних і далеких бомбардувальників та ВПС.
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