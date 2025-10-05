Путін пригрозив США через можливе постачання Україні ракет Tomahawk

Російський диктатор Володимир Путін погрозами відреагував на новини про ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракети Tomahawk.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
За словами Путіна, постачання цих ракет Україні призведуть до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США". Ба більше, він розповів, він заявив що обговорював з президентом США Дональдом Трампом постачання зброї Україні.
"Ось зараз ви говорили про президента США.Там були й питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності - це Tomahawk. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - сказав диктатор.
Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна передала США запити щодо озброєння, однак підтверджувати чутки про Tomahawk він не став.
Водночас, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час спілкування зі ЗМІ підтвердив, що Вашингтон обговорює постачання Україні таких ракет, але остаточне рішення має ухвалити тільки президент США Дональд Трамп.
Також ми писали, що спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що рішення про потенційне надання далекобійних ракет Tomahawk Україні поки не ухвалене і остаточне слово залишається лише за президентом США Дональдом Трампом. Але згодом він відмовився від своїх слів.