Путін пригрозив США через можливе постачання Україні ракет Tomahawk

За словами Путіна, постачання цих ракет Україні призведуть до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США". Ба більше, він розповів, він заявив що обговорював з президентом США Дональдом Трампом постачання зброї Україні.

"Ось зараз ви говорили про президента США.Там були й питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності - це Tomahawk. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", - сказав диктатор.