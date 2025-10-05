Путин пригрозил США из-за возможных поставок Украине ракет Tomahawk

По словам Путина, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США". Более того, он рассказал, он заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки оружия Украине.

"Вот сейчас вы говорили о президенте США. Там были и вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности - это Tomahawk. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере положительных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - сказал диктатор.