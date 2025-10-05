Путин пригрозил США из-за возможных поставок Украине ракет Tomahawk

Российский диктатор Владимир Путин угрозами отреагировал на новости о вероятности поставки Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление российскому пропагандисту Павлу Зарубину.
По словам Путина, поставки этих ракет Украине приведут к "разрушению положительных тенденций в отношениях России и США". Более того, он рассказал, он заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки оружия Украине.
"Вот сейчас вы говорили о президенте США. Там были и вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем высокой точности - это Tomahawk. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, по крайней мере положительных тенденций, наметившихся в этих отношениях. Так что я говорю то, что думаю. А как там будет складываться, зависит не только от нас и не только от меня", - сказал диктатор.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина передала США запросы по вооружению, однако подтверждать слухи о Tomahawk он не стал.
В то же время, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время общения со СМИ подтвердил, что Вашингтон обсуждает поставки Украине таких ракет, но окончательное решение должен принять только президент США Дональд Трамп.
Также мы писали, что спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что решение о потенциальном предоставлении дальнобойных ракет Tomahawk Украине пока не принято и окончательное слово остается только за президентом США Дональдом Трампом. Но впоследствии он отказался от своих слов.