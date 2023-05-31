Путін пригрозив "дзеркальною відповіддю" на атаку дронів по Москві. У Зеленського відповіли

"А що таке "дзеркальне"? Вони (росіяни - ред.) ж практично весь інструмент вже використали, крім своїх понтів: "От вже саме зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали". Ну ви ж розумієте, що після понад 15 місяців війни говорити, що "ми ще не починали", втративши (загиблими та пораненими - ред. ) більше 400 тисяч, - це говорить про неадекватність Росії, яка наростає", - сказав він.

Подоляк зазначив, що російський диктатор Володимир Путін "перебуває у стані афекту і тому логічно мислити не може". Подоляк додав, що диктатор "в принципі не достатньо добре користувався логікою".

Радник керівника ОП також заявив, що політична еліта скептично дивиться на Путіна та його слова.

До того ж, на думку Подоляка, загалом "інформаційний простір з нерозумінням ставиться до будь-яких слів Путіна, тобто сакральності цієї практично не залишилось". З огляду на це, слова диктатора сприймаються як "одна бабка щось сказала".

Атака дронів на Москву та область

Вчора вранці у Москві та області повідомляли про дрони - деякі з них врізалися у житлові будинки. РосЗМІ повідомляло, що в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. Проте у Міноборони РФ нарахували всього вісім безпілотників.

Путін прокоментував атаку. Він заявив, що Україна нібито "провокує" Росію "на дзеркальні дії". Диктатор також похвалив роботу ППО.

Більше про дронову атаку на Москву читайте в матеріалі РБК-Україна.

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