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Попри дрони над Москвою. Путін стверджує, що ППО відпрацювала "штатно"

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Москва, Вівторок 30 травня 2023 18:03
Попри дрони над Москвою. Путін стверджує, що ППО відпрацювала "штатно" Фото: Російський диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася 30 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.

"По-перше, хочу сказати, що система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати", - сказав він.

Путін розповів, що його війська вже тикались з такими атаками під час війни у Сирії. При цьому російський диктатор заявляє, що московській владі необхідно ущільнити ППО для того, щоб запобігти подальших атак.

Атака дронів на Москву та область

Нагадаємо, вранці 30 травня у Москві та області повідомляли про дрони - деякі з них врізалися у житлові будинки. Як повідомляло росЗМІ - в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. Однак в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.

Пізніше у росЗМІ нібито отримали вказівки від Адміністрації президента РФ щодо висвітлення атаки безпілотників на Москву та Московську область.

Детальніше про дронову атаку на Москву можна почитати в матеріалі РБК-Україна - "Помста за Київ чи внутрішній фактор? Хто може стояти за атакою дронів на Москву".

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