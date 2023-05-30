Попри дрони над Москвою. Путін стверджує, що ППО відпрацювала "штатно"
Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася 30 травня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Путіна.
"По-перше, хочу сказати, що система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати", - сказав він.
Путін розповів, що його війська вже тикались з такими атаками під час війни у Сирії. При цьому російський диктатор заявляє, що московській владі необхідно ущільнити ППО для того, щоб запобігти подальших атак.
Атака дронів на Москву та область
Нагадаємо, вранці 30 травня у Москві та області повідомляли про дрони - деякі з них врізалися у житлові будинки. Як повідомляло росЗМІ - в атаці брали участь 32 дрони, з яких 19 нібито збили. Однак в Міноборони РФ відзвітували всього про вісім дронів.
Пізніше у росЗМІ нібито отримали вказівки від Адміністрації президента РФ щодо висвітлення атаки безпілотників на Москву та Московську область.
Детальніше про дронову атаку на Москву можна почитати в матеріалі РБК-Україна - "Помста за Київ чи внутрішній фактор? Хто може стояти за атакою дронів на Москву".
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