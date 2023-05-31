Путин пригрозил "зеркальным ответом" на атаку дронов по Москве. У Зеленского ответили

"А что такое "зеркальное"? Они (россияне - ред.) же практически весь инструмент уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали". Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными - ред.) более 400 тысяч, - это говорит о нарастающей неадекватности России", - сказал он.

Подоляк отметил, что российский диктатор Владимир Путин "находится в состоянии аффекта и потому логически мыслить не может". Подоляк добавил, что диктатор "в принципе недостаточно хорошо пользовался логикой".

Советник руководителя ОП также заявил, что политическая элита скептически смотрит на Путина и его слова.

К тому же, по мнению Подоляка, в общем-то "информационное пространство с непониманием относится к любым словам Путина, то есть сакральности этой практически не осталось". Учитывая это, слова диктатора воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".

Атака дронов на Москву и область

Вчера утром в Москве и области сообщали о дронах - некоторые из них врезались в жилые дома. РосСМИ сообщало, что в атаке участвовали 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. Однако в Минобороны РФ насчитали всего восемь беспилотников.

Путин прокомментировал атаку. Он заявил, что Украина якобы "провоцирует Россию" на зеркальные действия. Диктатор также похвалил работу ПВО.

Больше о дроновой атаке на Москву читайте в материале РБК-Украина.

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