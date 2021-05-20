Путин пригрозил "выбить зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь

Российский президент Владимир Путин заявил, что "выбьет зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь от России. Свои права на этот регион Москва готова отстаивать силовыми методами.

"Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить - но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого - развитие вооруженных сил", - заявил Путин.

Отметим, фразу о несправедливости того, что Сибирь с ее природными ресурсами принадлежит только России, приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт, хотя она отрицает это, а оригинал цитаты до сих пор не установлен. Тем не менее, представители российских властей периодически публично об этом заявляют.