Путин пригрозил "выбить зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь
Российский президент Владимир Путин заявил, что "выбьет зубы" тем, кто попытается "откусить" Сибирь от России. Свои права на этот регион Москва готова отстаивать силовыми методами.
Об этом он заявил на заседании организационного комитета "Победа", передает РБК.
"Кто-то даже публично осмеливается говорить, что несправедливо, якобы, что России принадлежат богатства такого региона, как Сибирь, только одной стране... Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить - но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого - развитие вооруженных сил", - заявил Путин.
Отметим, фразу о несправедливости того, что Сибирь с ее природными ресурсами принадлежит только России, приписывают бывшему госсекретарю США Мадлен Олбрайт, хотя она отрицает это, а оригинал цитаты до сих пор не установлен. Тем не менее, представители российских властей периодически публично об этом заявляют.
Напомним, ранее Путин заявлял, что Украину якобы превращают в "антипода" России.
"Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно будем получать новости, требующие особого внимания", - отметил он.
Он также говорил, что многие лица из высшего руководства Украины владеют бизнесом в РФ и оккупированном Крыму.