Путін погрожує "вибити зуби" тим, хто спробує "відкусити" Сибір
Російський президент Володимир Путін заявив, що "виб'є зуби" тим, хто спробує "відкусити" Сибір від Росії. Свої права на цей регіон Москва готова відстоювати силовими методами.
Про це він заявив на засіданні організаційного комітету "Перемога", передає РБК.
"Хтось навіть публічно насмілюється говорити, що несправедливо, нібито, що Росії належать багатства такого регіону, як Сибір, тільки одній країні... Всі нас намагаються вкусити або щось від нас відкусити - але вони повинні знати, що ми зуби виб'ємо всім, так щоб вони не могли кусатися, і запорука цього - розвиток збройних сил", - заявив Путін.
Зазначимо, фразу про несправедливість того, що Сибір з її природними ресурсами належить тільки Росії, приписують колишньому держсекретареві США Мадлен Олбрайт, хоча вона заперечує це, а оригінал цитати досі не встановлений. Тим не менш, представники російської влади періодично публічно про це заявляють.
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що Україну нібито перетворюють на "антипода" Росії.
"Україну повільно, але вірно перетворюють в якийсь антипод Росії, в якусь анти-Росію, в якийсь майданчик, з території якого ми постійно будемо отримувати новини, що вимагають особливої уваги", - зазначив він.
Він також говорив, що багато осіб з вищого керівництва України володіють бізнесом в РФ і окупованому Криму.