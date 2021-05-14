Украину превращают в какой-то "антипод" России, - Путин
Президент России Владимир Путин считает, что Украину превращают в "антипода" РФ. Он обсуждает с постоянным членами Совбеза ситуацию в Украине.
Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, Россия внимательно особо следит за ситуацией в Украине.
"Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то Антироссию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости", - сказал он.
Напомним, аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Мария Золкина в комментарии РБК-Украина рассказал о риске встречи Путина и Зеленского.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность полномасштабного вторжения со стороны России.
Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться на Донбассе.