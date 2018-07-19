Путин пригрозил НАТО "соразмерным ответом" на размещение баз у границ РФ

Путин выступил против развертывания новых баз НАТО

Российская Федерация соразмерно ответит на размещение военных баз НАТО возле границ России. Об этом на совещании в Министерстве иностранных дел заявил президент РФ Владимир Путин, передают российские СМИ.

По мнению Путина, безопасность и стабильность в Европе возможны только при восстановлении доверия между сторонами.

"Ключ к обеспечению безопасности и стабильности в Европе именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, что сейчас и происходит", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что на размещение новых военных баз НАТО последует "соразмерная реакция".

Напомним, ранее Путин пригрозил негативной реакцией на вступление Украины в НАТО.

"Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам - это угроза. И реакция будет крайне негативной", - отметил Путин.