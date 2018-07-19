Путін пригрозив НАТО "співмірною відповіддю" на розміщення баз біля кордонів РФ

Путін виступив проти розгортання нових баз НАТО

Російська Федерація співмірно відповість на розміщення військових баз НАТО біля кордонів Росії. Про це на нараді в Міністерстві закордонних справ заявив президент РФ Володимир Путін, передають російські ЗМІ.

На думку Путіна, безпека і стабільність в Європі можливі тільки при відновленні довіри між сторонами.

"Ключ до забезпечення безпеки і стабільності в Європі саме в тому, щоб розширювати співпрацю і відновлювати довіру, а не розгортання біля російських кордонів нових баз та військової інфраструктури НАТО, що зараз і відбувається", - заявив Путін.

Він також підкреслив, що на розміщення нових військових баз НАТО буде "співмірна реакція".

Нагадаємо, раніше Путін пригрозив негативною реакцією на вступ України до НАТО.

"Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів - це загроза. І реакція буде вкрай негативною", - зазначив Путін.