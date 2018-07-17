Путин угрожает отрицательной реакцией в случае вступления Украины в НАТО

Новости Политика 17.07.2018 - 04:43
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно" на вступление Украины или Грузии в НАТО

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины или Грузии в НАТО, то Россия отреагирует "крайне негативно". Об этом он заявил в интервью для телеканала Fox News.

Путин заявил, что это может стать прямой угрозой для национальной безопасности РФ.

"Для нас, что же, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам - это угроза. И реакция будет крайне негативной", - сказал Путин.

Напомним, Путин заявил, что Россия не вмешивалась в проведение выборов в США. Он отклонил обвинения что Москва собрала компромат на оппонента Дональда Трампа - Хиллари Клинтон.

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Теги:  Владимир Путин,  НАТО,  Украина  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС