Путин пригрозил Байдену разрывом отношений с США в ответ на санкции

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по экономической, финансовой линии и в военной сфере.

"Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - подчеркнул он.