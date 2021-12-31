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Путин пригрозил Байдену разрывом отношений с США в ответ на санкции

Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным предупредил о санкциях в случае вторжения в Украину. В свою очередь президент РФ сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Российскую газету".

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что Байден упомянул, что в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы западные страны предпримут масштабные санкции по экономической, финансовой линии и в военной сфере.

"Президент отреагировал, что если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести эти беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами и будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", - подчеркнул он.

Напомним, Байден во время телефонного разговора 30 декабря призвал российского лидера Владимира Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины.

Байден также пригрозил России последствиями в случае нападения на Украину.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

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Владимир ПутинДжозеф Байден