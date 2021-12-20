Нужны мощные санкции, чтобы у РФ даже не было мысли о эскалации, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ. Это нужно для того, чтобы не допустить эскалации в любое государство со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы государства по итогам заседания Люблинского треугольника с участием лидеров Польши и Литвы.

"Предпосылок почему президент РФ сделает шаг назад я не вижу. Считаю, должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы даже не было никакой мысли относительно эскалации в любой регион, любое государство со стороны РФ", - сказал Зеленский.

Напомним, глава государства также заявил, что на сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания Российской Федерации. Речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.

Добавлю, Зеленский подчеркнул, что действия международных партнеров и их поддержка "помогут предотвратить наихудший сценарий" на фоне угрозы вторжения России.