Путін пригрозив Байдену розривом відносин з США у відповідь на санкції

Президент США Джо Байден у розмові з Володимиром Путіним попередив про санкції у разі вторгнення в Україну. У свою чергу президент РФ повідомив, що в такому випадку може послідувати розрив відносин.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков зазначив, що Байден згадав, що в разі продовження ескалації вздовж українського кордону західні країни зроблять масштабні санкції по економічній, фінансовій лінії і у військовій сфері.

"Президент відреагував, що якщо все-таки Захід зважиться в тих чи інших умовах ввести ці безпрецедентні санкції, то все це може привести до повного розриву відносин між нашими країнами і буде завдано серйозної шкоди відносинам Росії із Заходом взагалі", - підкреслив він.