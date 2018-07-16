Путин с задержкой прибыл в Хельсинки на встречу с Трампом

Новости Политика 16.07.2018 - 13:19
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Кортеж Путина уже следует в центр Хельсинки

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки (Финляндия) на встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина. 

В частности, самолет Путина уже приземлился в Хельсинки. Отметим, российский президент прибыл на саммит с задержкой, начало встречи было запланировано на 13:20. На данный момент кортеж Путина следует по направлению к президентскому дворцу.

Путин с задержкой прибыл в Хельсинки на встречу с Трампом

Напомним, ранее Трамп заявил, что встреча с Путиным должна пройти хорошо. В частности, он утром провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте, в ходе которой сделал короткий прогноз по своим ожиданиям от встречи с Путиным, отметив, что она должна пройти хорошо. Американский президент также благодарил Ниинисте за организацию саммита в Хельсинки и рассказал о своей приверженности НАТО.

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Теги:  Владимир Путин,  Дональд Трамп,  Хельсинки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС