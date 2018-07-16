Путін з затримкою прибув до Гельсінкі на зустріч з Трампом

Новини Політика 16.07.2018 - 13:19
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Кортеж Путіна вже слідує до центру Гельсінкі

Президент Росії Володимир Путін прибув до Гельсінкі (Фінляндія) на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна. 

Зокрема, літак Путіна вже приземлився в Гельсінкі. Відзначимо, російський президент прибув на саміт з затримкою, початок зустрічі було заплановано на 13:20. На даний момент кортеж Путіна слідує у напрямку до президентського палацу. 

Путін з затримкою прибув до Гельсінкі на зустріч з Трампом

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустріч з Путіним має пройти добре. Зокрема, він вранці провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, в ході якої зробив короткий прогноз щодо своїх очікувань від зустрічі з Путіним, зазначивши, що вона має пройти добре. Американський президент також дякував Нііністьо за організацію саміту в Гельсінкі і розповів про свою прихильність до НАТО.

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Теги:  Володимир Путін,  Дональд Трамп,  Хельсинки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС