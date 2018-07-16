Путін з затримкою прибув до Гельсінкі на зустріч з Трампом

Кортеж Путіна вже слідує до центру Гельсінкі

Президент Росії Володимир Путін прибув до Гельсінкі (Фінляндія) на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, літак Путіна вже приземлився в Гельсінкі. Відзначимо, російський президент прибув на саміт з затримкою, початок зустрічі було заплановано на 13:20. На даний момент кортеж Путіна слідує у напрямку до президентського палацу.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що зустріч з Путіним має пройти добре. Зокрема, він вранці провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, в ході якої зробив короткий прогноз щодо своїх очікувань від зустрічі з Путіним, зазначивши, що вона має пройти добре. Американський президент також дякував Нііністьо за організацію саміту в Гельсінкі і розповів про свою прихильність до НАТО.